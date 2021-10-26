Горняк22: Федеральную трассу под Барнаулом перекроют 26 октября на три часа

Перекрытие дороги Фото: pixabay.com

С 17.05 движение заблокируют на переезде через автодорогу Р-256 в районе населенного пункта Баюновские Ключи, предупредили в Госавтоинспекции

Участок федеральной трассы Чуйский тракт под Барнаулом перекроют на три часа вечером 26 октября. Об этом сообщает ГИБДД Алтайского края.

Уточняется, что это необходимо для планового проезда военных колонн.

Движение для всех видов транспорта ограничат:

с 17.05 до 20.15 минут на участке автодороги «Фирсово – Бобровка» – выезд на автодорогу Р-256 – Б.Ключи

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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