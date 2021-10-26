Горняк22: Барнаульцев испугало «быстро растущее» Черницкое кладбище

Кладбище. Могила Фото: Анна Меньшикова

В администрации города утверждают, что границы погоста определили в 2020 году и никаких несанкционированных захоронений здесь не было

Жители барнаульского поселка Черницк пожаловались на стремительно растущую площадь расположенного в непосредственной близости одноименного кладбища. Об этом сообщает телеканал «Вести-Алтай».

Люди рассказали, что места захоронения на погосте, куда привозят усопших со всего города, стали угрожающе быстро приближаться к жилым домам.

По данным ресурса, еще в 2018 году Центральный суд Барнаула установил, что документа о санитарно-защитной зоне Черницкого кладбища нет. Хотя в мэрии утверждают обратное – якобы такую работу провели в 2020 году по муниципальному контракту. Чиновники отрицают факт несанкционированных захоронений.

Разбираться, распространяется ли защитная зона Черницкого на уже возведенные дома и законно ли растет территория погоста, теперь будет природоохранная прокуратура, куда жители поселка направили коллективное обращение.

В Алтайском крае на фоне четвертой волны пандемии коронавируса регистрируют сверхсмертность – в среднем за сутки в регионе умирает по 25 человек, с начала вспышки умерло свыше шести тысяч инфицированных.

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