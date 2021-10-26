Горняк22: В Барнауле добавят прививочные кабинеты из-за «взрывного» спроса на вакцину

Вакцинация Фото: телеканал "Толк"

Еще в августе такие площадки работали на базе четырех торговых центров города, однако в конце сентября их начали сокращать

В барнаульском ТЦ «Геомаркет», где работает пункт вакцинации от коронавируса, увеличат число прививочных кабинетов из-за ажиотажного спроса на вакцину, сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Алтайского края.

Уточняется, что это сделают для того, чтобы сократить время ожидания.

Ранее барнаульцы пожаловались в соцсетях на то, что сделать прививку в городе стало проблематично: в самом крупном пункте в «Геомаркете», где принимают без записи, люди встали в очередь, а в поликлиниках уже записывают на ноябрь.

В ведомстве подтвердили, что в последние дни в городе действительно возросло количество желающих вакцинироваться. Ажиотаж возник сразу после того, как власти края анонсировали введение в регионе системы QR-кодов.

Где сделать прививку от COVID-19 в Барнауле

Без предварительной записи:

ТЦ «Геомаркет». С 10.00 до 19.00 ежедневно, без выходных.

Диагностический центр (окно №9 регистратуры). По будням с 13.00 до 20.00, по субботам – с 10.00 до 17.00.

Городская больница №4. С 8.00 до 18.00 в будние дни (кабинеты №314, 315, 320).

По предварительной записи:

в любой поликлинике края.

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