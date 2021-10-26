Горняк22: Ковид не в легких, а в головах. И QR-коды с нерабочими днями тут не помогут

Алтай оказался в числе самых проблемных регионов по ковиду Фото: pixabay

Почему 70 лет назад мы могли разделаться с черной оспой в короткие сроки, а теперь второй год возимся вокруг менее страшного коронавируса? Потому что умели быть непопулярными, но действенными

На выходных наткнулся на выдержки из давнего интервью с признанным светилом отечественной медицины, волею судеб работавшим в Барнауле, ныне покойным Зиновием Баркаганом, в котором он рассказывал, как в 1951 году ему поставили задачу победить оспу в Таджикистане. История эта показывает, как четко сформулированная задача, жесткая система ее решения и высочайшая мера ответственности позволили решить проблему, невзирая на серьезные противодействия со стороны антипрививочников.

Судите сами:

— В 1951 году меня вызвали в ЦК Компартии Таджикистана, сказали: «В горах оспа. Даем вам отряд медработников, полевой госпиталь и полк пограничников с собаками. Вы должны изолировать этот очаг, чтобы больные не прошли в долинные районы, выявить всех больных и все население привить от оспы». Предупредили, что, если оспа прорвется в долины, меня будут считать врагом народа. Пограничники перекрыли все тропы Памира и вылавливали население — все попрятались: муллы сказали, что тех, у кого следы от прививки, Аллах в рай не пустит. Больных мы помещали в госпиталь, здоровым делали прививку. Таким образом мы ликвидировали оспу.

То есть была выбрана конкретная стратегия: делаем так, никаких полумер, никаких если, никого не спрашиваем, ни на что не обращаем внимания. Сделали, получили результат, забыли. Не сделали бы, получили бы наказание, забыли бы про вас. Все.

25 октября, 6:04

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2021: всем по барабану

Понятно, что один Памир – это не вся страна, не вся планета, что оспа – не ковид, и что полком пограничников с собаками тут не отделаешься. Я говорю о другом. О том, что есть задача, есть четкий метод ее решения, система наказаний и поощрений (читай: учет и контроль). Надо – сделали.

Какова наша система борьбы с ковидом? Сначала, когда не было вакцины, нас уговаривали носить маски, соблюдать дистанцию и т.д. Как это контролировалось? Объявили, повесили во всех присутствиях распечатку указа, для острастки немного попугали немного полицейским патрулями.

В результате выцветшие объявления второй год белеют на дверях, в транспорте всем по барабану, в магазинах – для проформы надевают маски у кассы, дистанцию никто не соблюдает, в период ограничений то тут, то там проходят псевдотайные (во времена-то соцсетей!) вечеринки, патрули самоустранились, о 30-тысячных штрафах ничего не слышно.

Думаете, с QR-кодами будет все по-другому? Ну пару недель что-то, может быть, и исполнят, но для своих – можно и мимо посмотреть, потом и вовсе забудут, а дальше – новый год, и волна спадет сама собой.

А нерабочие дни, как мы слышим из каждого утюга, самые смелые превратили в дополнительный отпуск и рванули на отдых за границу. А что? А ведь ни-че-го. Съездят, переопылятся и приедут.

Единственное, что я вижу в этой стратегии – надежда на сознательность граждан и увещевания, тоже из каждого утюга. Теперь вот есть вакцина. Даже три с половиной. И всех увещевают. Но это не работает так же, как с масками и всем прочим. В результате, часть тех, кто пошел прививаться не потому, что верит в вакцину, а чтобы чего не вышло с контролем, видят, что ничего за отказ от прививки не прилетит, могут и не ревакцинироваться.

Невежество и альтернативная сознательность

Волна негатива в отношении этой конкретной прививки от ковида подстегнула отказы части молодых мам и от прочих прививок. Они были и раньше, но теперь-то столько всем всего объяснили о вреде ковидных уколов, что и к остальным у кое-кого выработалось дополнительное недоверие.

То есть вместо выработки одной сознательности – привиться, мы выработали другую, альтернативную сознательность – не буду, даже не просите. А если попытаетесь заставить, стану протестовать, и вообще вы уже надоели, отстаньте, сам знаю, как. Или – мне тот доктор сказал, что я не могу, и я не стану. Я этому доктору верю, а вашему – нет, мне так удобнее, спокойнее, вообще прекратите на меня давить.

21 октября, 7:28

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И тут есть цитата из другого интервью с Баркаганом, которая, конечно же, никого ни в чем не убедит:

— Я не терплю невежества. К сожалению, есть много врачей, которые окончили институт 15−20 лет назад и больше ничего нового знать не хотят. Живут тем багажом, который получили много лет назад.

Ну и что? Альтернативно сознательный тому доктору верит, а этому – не хочет. Альтернативная сознательность крепнет, ширится, захватывает новые организмы, мутирует и создает новые штаммы. А мы все надеемся, что когда-нибудь достигнем уровня вакцинации в 80%.

Характерный пример такой альтернативной сознательности намедни продемонстрировала депутат АКЗС Евгения Боровикова. Она сейчас в «Справедливой России»: казалось, бы, левая партия, но почему-то именно в рядах левого движения очень много тех, кто так или иначе противится или как-то по-своему противодействует другой сознательности. Ищет заходы: а, может, не надо, а, может, не всем, а, может, не так. Вот в 50-е годы левые делали иначе – надо, есть. Сейчас у них оппортунистические мнения.

Евгения Анатольевна написала пост в соцсети (с ним можно ознакомится тут). Она словно все еще ведет предвыборную кампанию, хотя для нее она уже закончилась хорошо. Но раз есть большая масса людей с альтернативной сознательностью, надо ее использовать.

И депутат задает минздраву вроде бы вполне резонные вопросы – почему не принимают людей в поликлиниках, все там у них поломалось. Год назад система здравоохранения захлебнулась при 200 заболевших и 10 умершими в день, а теперь мы со своими полумерами и надеждой на сознательность вырулили на 400 заболевших и 20 умерших, но она этого как бы не видит. Она видит, что плохо работает здравоохранение. А оно просто получило в два раза больше того, что было год назад. В два раза!

Хватит рассусоливать

Дело тут не в минздраве, который расхлебывает удвоившиеся на нынешней волне последствия выбранной мягкой (я бы сказал, никакой) стратегии борьбы с ковидом, дело именно в отсутствии этой самой четкой стратегии без увещеваний и надежд на сознательность. Вот о чем надо думать власти вообще, и ее представительной ветви, в частности, а не о констатации того, чего опять не стало в поликлиниках. Этого и снова не будет в новую волну, если вы с первопричиной не поборетесь – с распространением вируса.

25 октября, 14:41

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Но это же не будет так популярно, не будет так удобно, как встать в стороне и покритиковать. Это надо предлагать что-то, что может плохо отразиться на имидже, зато, возможно, даст результат и уже когда-нибудь нас все это отпусти и не будет никаких QR-кодов, нерабочих дней и масок (но много проклятий в соцсетях, тут не без того).

Вот республиканскому ЦК Таджикистана в 1951 году это было понятно. А в 2021-м альтернативно сознательным – нет. Поэтому так все и будет идти – без конца и снова да ладом. А надо просто решится на непопулярное, но действенное, и уже что-то сделать – четко, по плану, без вопросов и оглядок, зато сделать, а не использовать эту общую беду себе в целях пиара.

Если честно, то я устал не столько от масок, а от рассусоливания. Уже сядьте, договоритесь и делайте что-нибудь конкретное, чтобы все это закончилось, на то вас и выбирали, чтобы решать, а не поговорить. Хватит плодить альтернативы, начинайте делать. Тогда и маски уже эти опостылевшие не нужны будут.

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