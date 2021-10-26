Горняк22: В России резко подорожают крупы из-за неурожая в Алтайском крае

Гречка Фото: телеканал "Толк"

По словам производителей, с 1 августа по 15 октября в Алтайском крае гречка и овес подорожали на 38% и 32% соответственно, цены на ячмень выросли на 36%

В ноябре в России цены на овсянку, хлопья и гречку могут вырасти на 10-20%, сообщает «Коммерсант».

Представитель агрохолдинга «АФГ Националь» рассказал, что увеличилась себестоимость производства круп .

«Цена полипропиленовой и картонной тары за 2021 год выросла более чем на 100%, а отечественного сырья – в пределах 30%. Основное повышение цен наблюдается по гречке, минимальное – по рису», – рассказал он.

По словам экспертов, причина роста цен – увеличение стоимости упаковки и сырья. При этом на стоимость гречки повлияли проблемы с урожаем в Алтайском крае – основном поставщике гречки на внутреннем рынке. Там производители подняли цены до 80 рублей за 1 кг. Ситуация на рынке может стабилизоваться после поступления в продажу нового урожая.

В одной из розничных сетей рассказали, что вынуждены частично принимать повышение цен, чтобы не создавать дефицита товара на полках. Представители сети стараются договариваться об отсрочке повышения или дробить его на несколько этапов.

Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов отметил, что поставщики продуктов на протяжении всего 2020 года сдерживали рост отпускных цен за счет собственной рентабельности. Но сегодня производители вынуждены или поднять отпускные цены, либо уйти с рынка.

Ранее «Толк» сообщал, что алтайские аграрии собрали урожай на 15% больше, чем в 2020 году. По словам властей, качество зерна в этом году высокое и дождливая погода во время уборочной кампании не повлияла на этот показатель. Речь идет порядка о 5 млн тонн. Уборочную кампанию планируют закончить в ближайшие дни.

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