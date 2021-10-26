Горняк22: До какого числа нужно заплатить налоги физлицам в 2021 году

Налоги Фото: pixabay.com

Федеральная налоговая служба начала ежегодную рассылку налоговых уведомлений россиянам. Рассказываем, до какого числа нужно оплатить налоги в 2021 году

До какого числа нужно заплатить налоги в 2021 году

Не позднее 1 декабря 2021 года россиянам необходимо заплатить налоги на собственное имущество, которым они владели в 2020 году. В их числе налог на имущество физических лиц, земельный налог и транспортный налог. Об этом сообщается на официальном сайте Налоговой службы.

Какие налоги нужно заплатить в 2021 году

Налог на имущество нужно заплатить за дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи и машино-места, а также другие объекты капитального строительства.

Транспортный налог обязаны заплатить владельцы автомобилей, мотоциклов, самолетов, яхт, катеров и других транспортных средств.

Как можно оплатить налоги

Налоги Фото: Фото: pixabay.com

Оплатить налоги можно любым удобным способом. Через платежные терминалы, в приложении мобильного банка, на портале госуслуг, в личном кабинете налогоплательщика физлица, а также с помощью Единого налогового платежа.

Как проверить задолженность по налогам

Проверить свою задолженность можно через личный кабинет ФНС на сайте, через мобильное приложение ФНС, онлайн через сторонние сервисы, через интернет-банк, получив налоговое уведомление почтой, лично в налоговой инспекции, по фамилии и паспорту онлайн, а также лично в отделениях МФЦ.

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