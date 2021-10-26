Горняк22: Около трети алтайских работодателей настаивают на обязательной вакцинации

Вакцинация Фото: pixabay.com

Среди невакцинированных соискателей только 27% против прививки. 58% готовы сделать ее ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства

В Алтайском крае 34% работодателей заявили, что настаивают на обязательной вакцинации сотрудников. Об этом сообщает hh.ru.

При этом 54% работодателей рассказали, что не оказывали давления на своих сотрудников в этом вопросе. Большинство опрошенных работников отметили, что решение о вакцинации приняли самостоятельно и без давления начальства.

Опрос показал, что от коронавируса в регионе привились 37% сотрудников, 63% еще не сделали этого. Больше всего привитых граждан работает в сферах медицины, рекламы, маркетинга, строительства, сельского хозяйства, производства и высшего менеджмента.

Обязательную вакцинацию в регионе поддержали только 34% жителей Алтайского края, 59% отнеслись к ней негативно. По словам экспертов, старшие по возрасту работники лояльнее отнеслись к таким требованиям.

Среди сотрудников до 44 лет оказалось больше всего противников такой меры. Против этого решения чаще всего выступали сотрудники службы персонала (70%), юристы (68%) и работники ресторанно-гостиничного бизнеса (67%).

Ранее «Толк» сообщал, что более трети жителей Алтайского края выступили за введение QR-кодов. 14% респондентов полностью согласны с этой инициативой, еще 22% опрошенных скорее согласны. Аналитики отметили, что чаще других за такую меру выступали работники сфер образования, науки, строительства и ИТ. Противников инициативы больше всего среди юристов.

ТОЛК