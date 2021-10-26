Горняк22: +420 случаев: в Алтайском крае продолжается рост числа заболевших коронавирусом

Реанимация. Госпиталь. Коронавирус Фото: телеканал "Толк"

Выявляемые за сутки случаи ковида растут с каждым днем. На прошлой неделе регион уже перешагнул отметку в 400 заболевших за сутки

420 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Всего на 25 октября заболели 85 889 человек, сообщает региональный оперштаб.

При этом число случаев коронавируса среди детей продолжает расти – за прошлые сутки таких случаев зарегистрировали 48. Всего в крае с начала пандемии уже 6 543 заразившихся ковидом детей в возрасте до 17 лет.

23 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, все – от ковида. За все время с начала пандемии скончались 6 076 жителей региона.

820 пациентов сейчас находятся в ковидных госпиталях края в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в том числе 299 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в госпиталях региона с подтвержденным коронавирусом сейчас находятся 3 837 пациентов. Еще у 411 больных COVID-19 не выявили, но люди находятся в больницах с пневмониями, схожими с ковидными.

82 жителя Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. С начала пандемии выздоровела 61 278 пациентов.

Всего в крае развернуто 4 578 коек для ковидных больных, из них на сегодняшний день свободно 330 мест.

На утро 25 октября в Алтайском крае прививаются 752,1 тыс. человек.

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