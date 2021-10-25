Горняк22: Больницы продолжат круглосуточное дежурство в нерабочие дни

Врач. Больница Фото: Толк

Медучреждения должны будут обеспечить госпитализацию для неотложной помощи, а также в случае невозможности переноса срока лечения

Медицинские организации в России сохранят круглосуточный график в нерабочие дни. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о тех из них, кто оказывает специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, включая помощь при COVID-19.

Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября – власти предпринимают меру в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

ТОЛК