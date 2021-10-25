Горняк22: Алтайские аграрии собрали урожай на 15% больше, чем в 2020-м

Поле. Урожай. Комбайн Фото: Анна Меньшикова

По сведениям властей, качество зерна в 2021 году высокое, и дождливая погода во время уборочной кампании не повлияла на этот показатель

В Алтайском крае аграрии собрали с полей урожай объемом на 15% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Виктора Томенко.

«В прошлом году мы «погорели» и имели на 15% меньше объем сбора урожая [по сравнению с 2021 годом]. В этом году цифры восстановились», – цитирует агентство слова Томенко.

По его словам, речь идет о порядка 5 млн тонн. Власти рассчитывают, что закончить уборочную кампанию ближайшие дни.

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