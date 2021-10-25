Горняк22: Шойгу рассказал о нарисованном очаге в палатке Путина

Владимир Путин Фото: kremlin

Он сравнил устройство с элементом сказки про Буратино, в каморке которого был нарисованный очаг, за которым скрывалась дверь в другой мир

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал историю появления необычного обогревателя в походной палатке во время поездки президента России Владимира Путина на отдых в Сибирь.

«Полотно такое, но на нем нарисован камин. И мне это напомнило Буратино – помните, очаг там, где золотой ключик, и эта волшебная дверь, и все остальные вещи. Это вызвало такой живой и неподдельный веселый интерес «, – сообщил министр в эфире телеканала «Россия-1».

Шойгу признался, что прежде не видео такого устройства. Он также поблагодарил организаторов визита за заботу.

На вопрос о том, как ему удается из года в год зазывать президента с собой в тайгу, Шойгу отметил, что «еще надо разобраться, кто кого тянет».

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