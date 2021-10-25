Горняк22: Экономист рассказала, кого ждет двойная пенсия в ноябре

Пенсионер. Старость. Пенсия Фото: pixabay

Повышение выплат также будет у тех, кто вышел на пенсию не ранее июля — их ждет пересчёт страховых выплат по старости со всеми индексациями, которые были пропущены на момент трудоустроенности

Россияне, которым в октябре исполнилось 80 лет, с ноября будут получать повышенную пенсию. Об этом «Прайму» рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Таким гражданам страховые выплаты по старости повысят в два раза.

Григорьева напомнила, что в 2021 году размер страховых пенсий составляет 6044,48 рублей, таким образом, указанным получателям будут перечислять 12088,96 рублей.

Уточняется, что переводы на счёт будут приходить в месяце, следующем за месяцем рождения.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в России предложили выплачивать 20 тысяч рублей перед каждым учебным годом.

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