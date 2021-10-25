Горняк22: Женщина и ребенок получили ожоги на пожаре в Барнауле

Место происшествия Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Возгорание произошло в частном доме поселка Власиха ночью 24 октября. Площадь пожара составила около 200 кв. метров, причину произошедшего выясняют специалисты.

Два человека, в том числе девочка-подросток, пострадали на пожаре в частном доме Барнаула в ночь на 24 октября. Об этом «Толку» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в поселке Власиха на улице Универсальная.

К прибытию пожарных расчетов строение было охвачено огнем, из-за плотной застройки возникла угроза распространения пламени на соседние здания.

В результате пожара получили ожоги женщина и 12-летняя девочка. Пострадавшим потребовалась госпитализация, об их состоянии не известно.

Площадь, пройденная огнем, составила более 200 кв. метров. Специалисты выясняют причину произошедшего.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле из-за пожара эвакуировали посетителей стейк-бара.

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