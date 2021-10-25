Горняк22: Пассажир самолета сделал стюардессе предложение в небе

Самолет. Стюардесса Фото: pixabay.com

На высоте около 10 тысяч километров будущая невеста сказала «да» под одобрительные крики и аплодисменты других авиапутешественников

Пассажир рейса Краснодар – Санкт-Петербург сделал предложение своей девушке-стюардессе прямо во время полета. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Свидетелями трогательного момента стали с десяток человек, летящих тем же бортом. Под одобрительные крики и аплодисменты будущая невеста сказала «да».

Ранее «Толк» сообщал о том, что пассажиры авиарейса Москва — Барнаул спасли мужчину с инсультом.

ТОЛК