Горняк22: Алтайский край установил новый максимум по числу зараженных COVID-19

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

Общее число инфицированных в регионе стремится к 85,5 тысячам. Из них чуть более 61 тысячи выписаны с выздоровлением. За все время умерло свыше шести тысяч человек

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 415 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией – максимальное число с начала пандемии. Об этом 24 октября сообщает региональный оперштаб.

За последние 24 часа умерло 22 человека с COVID-19. Выздоровели 82 пациента.

За все время коронавирусом в регионе заболели 85 469 человек, выздоровели 61 196, умерли 6 076.

Новые случаи заболевания

Новые случаи инфекции: Барнаул – 119 Бийск – 30, Камень-на-Оби – 18, Славгород – 17, Алейск, Заринск – по 14 заболевших, Змеиногорский, Усть-Калманский районы – по 13, Рубцовский район – 12, Егорьевский район – 11, Новоалтайск – 9, Бийский, Калманский, Немецкий национальный, Топчихинский, Хабарский районы – по 8, Каменский, Новичихинский район – по 7, Алейский, Табунский, Тюменцевский, Чарышский, Шипуновский районы – по 6, Солонешенский район – 5, Алтайский, Волчихинский, Курьинский, Родинский, Третьяковский, Угловский районы – по 4, Бурлинский, Зональный, Ключевский, Локтевский районы – по 3, Кулундинский, Суетский, Целинный районы – по 2, Белокуриха, Рубцовск, Благовещенский, Завьяловский, Заринский, Красногорский, Краснощековский, Крутихинский, Мамонтовский, Михайловский, Первомайский, Петропавловский, Советский, Тальменский районы – по 1.

Ранее «Толк» сообщал о том, что Алтайский край вошел в топ регионов с наиболее «тяжелой» ситуацией по COVID. Власти обсуждают усиление ограничительных мер, уже анонсировали введение qr-кодов для посещения ряда учреждений с 30 октября.

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