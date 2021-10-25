Горняк22: С Днем таможенника России: подборка приятных поздравлений в прозе и стихах
Таможенник. Паспорт. Печать Фото: pixabay.com
25 октября 1653 года был издан царский Указ о взимании таможенной пошлины. С этого времени ведет отсчет таможенная служба России. Поэтому 25 октября — День таможенника РФ 2021
Поздравления с Днем таможенника РФ 2021 в стихах
Я пожелать хочу работникам таможни
В такой прекрасный, радостный момент
В работе перспектив, друзей надежных,
Достойной службы на десятки лет.
Чтоб в коллективе было уваженье,
А в доме жили счастье и покой,
И только бесконечное везенье
Спасало в ситуации любой!
Проходит так легко и просто
Пусть на таможне вся работа!
В карьере я желаю роста,
Пускай жизнь будет слаще меда!
Пусть все рабочие денечки
Сопровождает лишь успех!
Пусть будут деньги в кошелечке,
Чтоб к целям не было помех!
У таможенников праздник,
Торжество у них сейчас.
Поздравляю вас сердечно,
Вы, ребята, — просто класс.
Пусть добро дает таможня
Вере, радости, любви.
Славлю вашу честь и доблесть,
Пусть кипит азарт в крови.
Поздравления с Днем таможенника в прозе
Поздравляю с Днём таможенника России и хочу пожелать, чтобы не было в работе тяжёлых случаев и глупых людей, чтобы было в жизни счастье и абсолютный достаток. Желаю не перетруждаться и получать заряд положительных эмоций от каждого дня.
Поздравляю замечательных людей, которые ревностно несут службу на таможне нашей родины! Желаю успеха в делах, в успешном предотвращении контрабандного ввоза в нашу страну. Желаю быть всегда в почете и пользоваться уважением у окружающих. Желаю светлых, добрых и радужных дней. С праздником!
Поздравляю с Днём таможенника Российской Федерации. Желаю никогда и ничего не упускать из виду, не пропускать злоумышленников за черту, не позволять нарушителям создавать беспорядок. Успешной таможенной службы и долгой счастливой жизни.Букет. Цветы. Осень Фото: Pixabay
Поздравления с Днем таможенника 2021 в смс
С Днем таможенника нынче
Поздравляем дружно Вас!
Контрафакт и контрабанду
Видит пусть ваш зоркий глаз.
Поздравляю с Днём таможенника России. Пусть на таможне будет полный порядок, а в жизни твоей — благодать и уют!
Таможенникам в праздник
Шлю поздравлений шквал,
Желаю, чтоб контроль ваш
Не ослабевал.
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