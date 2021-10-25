Горняк22: С Днем таможенника России: подборка приятных поздравлений в прозе и стихах

Таможенник. Паспорт. Печать Фото: pixabay.com

25 октября 1653 года был издан царский Указ о взимании таможенной пошлины. С этого времени ведет отсчет таможенная служба России. Поэтому 25 октября — День таможенника РФ 2021

Поздравления с Днем таможенника РФ 2021 в стихах

Я пожелать хочу работникам таможни

В такой прекрасный, радостный момент

В работе перспектив, друзей надежных,

Достойной службы на десятки лет.

Чтоб в коллективе было уваженье,

А в доме жили счастье и покой,

И только бесконечное везенье

Спасало в ситуации любой!

Проходит так легко и просто

Пусть на таможне вся работа!

В карьере я желаю роста,

Пускай жизнь будет слаще меда!

Пусть все рабочие денечки

Сопровождает лишь успех!

Пусть будут деньги в кошелечке,

Чтоб к целям не было помех!

У таможенников праздник,

Торжество у них сейчас.

Поздравляю вас сердечно,

Вы, ребята, — просто класс.

Пусть добро дает таможня

Вере, радости, любви.

Славлю вашу честь и доблесть,

Пусть кипит азарт в крови.

Поздравления с Днем таможенника в прозе

Цветы. Букет. Праздник Фото: anncapictures с сайта Pixabay

Поздравляю с Днём таможенника России и хочу пожелать, чтобы не было в работе тяжёлых случаев и глупых людей, чтобы было в жизни счастье и абсолютный достаток. Желаю не перетруждаться и получать заряд положительных эмоций от каждого дня.

Поздравляю замечательных людей, которые ревностно несут службу на таможне нашей родины! Желаю успеха в делах, в успешном предотвращении контрабандного ввоза в нашу страну. Желаю быть всегда в почете и пользоваться уважением у окружающих. Желаю светлых, добрых и радужных дней. С праздником!

Поздравляю с Днём таможенника Российской Федерации. Желаю никогда и ничего не упускать из виду, не пропускать злоумышленников за черту, не позволять нарушителям создавать беспорядок. Успешной таможенной службы и долгой счастливой жизни.

Поздравления с Днем таможенника 2021 в смс

Букет. Цветы. Осень Фото: Pixabay

С Днем таможенника нынче

Поздравляем дружно Вас!

Контрафакт и контрабанду

Видит пусть ваш зоркий глаз.

Поздравляю с Днём таможенника России. Пусть на таможне будет полный порядок, а в жизни твоей — благодать и уют!

Таможенникам в праздник

Шлю поздравлений шквал,

Желаю, чтоб контроль ваш

Не ослабевал.

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