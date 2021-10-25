Горняк22: Дожди ушли и потепление до +16 градусов вернулось в Алтайский край 25 октября

Осень Фото: Анна Меньшикова

Ночью в регионе температура воздуха местами опускается до -3 градусов, по утрам местами изморозь и туманы. К концу недели синоптики прогнозируют похолодание

25 октября дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +11…+16 градусов. В этот день преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, с порывами до 18 м/с. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

В Барнауле в понедельник потеплеет до +11…+13 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

ТОЛК