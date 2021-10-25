Горняк22: Почему запрещено смеяться 25 октября: народные приметы на Андрона Звездочета

Смех. Девушка. Улыбка Фото: Christopher Ross с сайта Pixabay

В этот день на Руси наши предки наблюдали за звездным небом, старались не ссориться, не смеяться, не гадать и не убираться в доме

25 октября отмечается народно-христианский праздник «Андрон Звездочет». По-другому его называют «Звездочет», «День мельника», «День Ондроника», «Пров» и «Тарах». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 25 октября

В этот день наши предки наблюдали за звездами. По ним они предсказывали погоду и будущий урожай. Считалось, если небо было звездным, то на следующий год будет хороший урожай гороха. Яркие звезды предвещали мороз, тусклые – оттепель, а мигающие – перемену погоды.

Предки верили, что эти небесные тела оказывают большое влияние на судьбу человека. Поэтому 25 октября они молились, чтобы звезда жизни человека не закатилась за гору. Чем она ярче, тем счастливее будет судьба.

25 октября считалось днем мельников, так как к этому времени заканчивали помол зерна. Вечером в их семьях накрывали праздничные столы.

В этот день запрещалось громко смеяться. Считалось, что этот человек притянет к себе страшную муку. На Андрона нельзя никого обижать, а также нельзя на стук в дверь задаваться вопрос «Кто там?», чтобы не впустить в дом беду.

Народные приметы 25 октября

Множество ярких звезд – признак скорого мороза, а тусклых – затяжных дождей и оттепели.

Сильное мерцание синих звезд на небе – к снегу.

Если на ясном небе светит много звезд, то в следующем году ожидается хороший урожай гороха.

Если звезды падают, то скоро начнется ветер.

Если ветер дует слабо в одном направлении, то пасмурная погода будет долгой.

Грусть. Печаль. Слезы. Ребенок Фото: pixabay.com

Источник

ТОЛК