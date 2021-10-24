Горняк22: Житель Алтая застрелил медведя, «отомстив» за гибель лошадей

Фото: МВД по РА

Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет. Также его привлекут к ответственности за хранение и использование незарегистрированное оружие

Сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя Кош-Агачского района за незаконную охоту на медведя, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

Предварительно известно, что, мужчина проверяя свое урочище «Аккол», не досчитался двух лошадей. Во время поисков он обнаружил тушу жеребенка и следы медведя. Тогда он взял ружье и отправился на поиски виновника.

Выследив хищника, мужчина застрелил его и забрал шкуру, которую хотел продать. Мужчина признался в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело. У сельчанина изъяли оружие.

Ранее сообщалось, что в Сибири боксер убил медведя, который растерзал его друга.

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