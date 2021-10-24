Горняк22: Около 1 млрд рублей выделили на восстановление завода «Алтайский бройлер»

Алтайский бройлер Фото: правительство Алтайского края

Сегодня предприятие работает ещё не с полной нагрузкой, поскольку продолжаются работы по восстановлению склада хранения готовой продукции

Группа «Черкизово» выделила 1 млрд рублей на восстановление сгоревшего завода «Алтайский бройлер», сообщает пресс-служба правительства края.

Работы на заводе велись в течение трех месяцев. Сейчас предприятие работает, но не с полной нагрузкой. На заводе ведутся пусконаладочные работы.

По словам основатель Группы «Черкизово» Игоря Бабаева, сейчас мощность достигает 4 тысячи голов птицы в час.

«В течение двух-трех месяцев мы выйдем на ту мощность, что была – около 6 тыс. А в ближайшие два года сможем выйти на мощность до 10 тысяч в час. Это 120 тыс. тонн мяса в год. На восстановление было направлено порядка 1 млрд рублей», – сказал Бабаев.

После полного восстановления предприятие готово приступить к реализации обещанных инвестпроектов, стоимость которых достигает 10 млрд рублей. Это позволит удвоить объемы выпуска птицы, которые были до пожара.

Компания «Черкизово» рассматривает также возможность запуска в Алтайском крае проектов, связанных с растениеводством и свиноводством.

Напомним, 3 июля в Бийске загорелись помещения предприятия «Алтайский бройлер». После ЧП предприятие остановило работу и приступило к восстановительным работам.

ТОЛК