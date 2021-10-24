Горняк22: Суд потребовал от Каменского района рассчитаться с долгами за уголь

Уголь Фото: пресс-служба Минстроя Алтайского края

Каменский район имеет самую большую задолженность среди районов Алтайского края за поставки угля из краевого резервного запаса

Арбитражный суд Алтайского края обязал администрацию Каменского района выплатить долг в 29 млн рублей за поставки резервного угля, сообщает «Каменские Известия».

Так, краевой минстрой обратился в суд с требованием вернуть долг и уплатить пени. Это оплата по девяти договорам, которые заключили стороны с октября по декабрь 2020 года. Однако эта сумма лишь часть общей задолженности, которую скопил район. Общая сумма долга перед краем составляет 231,3 млн рублей

Ранее сообщалось, что в Камне-на-Оби городские котельные остались без угля в начале отопительного сезона и работают на резервном запасе. Городу помогает не замерзнуть край.

Директор «Каменских теплосетей» Алексей Ягупов рассказал, что в августе компания заключила контракт на поставку 13 тысяч тонн топлива на сумму 36,5 млн рублей или 2,6 тысячи рублей за 1 тонну. Груз не доставили. После этого договор пришлось расторгнуть из-за взлетевших цен.

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