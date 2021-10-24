Горняк22: В Алтайском крае без вести пропала женщина в черной одежде

Поиски заблудившейся в лесу Бийского района женщины Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Женщина ушла из дома девять дней назад и до сих пор ее судьба остается неизвестной. Волонтеры ведут поиски и просят помощи у неравнодушных

В алтайском райцентре Благовещенка без вести пропала 55-летняя Татьяна Сухих, сообщает «Лиза Алерт».

Ее местонахождение неизвестно с 14 октября.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы черные с сединой, глаза карие.

Одежда: черная куртка, бирюзовая кофта, черные штаны, черные ботинки.

Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело об убийстве после загадочного исчезновения 18-летней молодой матери. По данным следствия, в ночь на 10 сентября Евгения Парубова вышла из дома на станции Баюново и пропала. Известно, что девушка была одета в кофту и джинсы, на ногах – сланцы на босую ногу. При этом с собой она не взяла ни деньги, ни документы, ни телефон.

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