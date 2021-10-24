Горняк22: «Интимный» тренер из Барнаула завоевала сердце жениха в шоу «Давай поженимся!»

Фото: скрин Первый канал

Жительница сразу понравился жениху — он признался, что ему импонирует ее жизненная философия. При этом у пары схожие сферы деятельности

34-летняя тренер по интимной гимнастике Линда из Барнаула приняла участие в программе «Давай поженимся!» на Первом канале. Выпуск вышел в эфир 22 октября. Она оказалась среди трех невест, которые боролись за сердце жениха – 48-летнего основателя фонда для дам с пониженным либидо.

Она рассказала свою историю любви: будучи замужем узнала о любовнице мужа и подружилась с ней. Теперь она ведет курсы «по ласкам» для женщин и подрабатывает репетитором английского языка.

Невеста показала сюрприз с крутящимся кругом, который ее вместе с женихом «унес в космос». В итоге главный герой выбрал ее среди конкуренток.

Ранее сообщалось, что замдиректора Барнаульского зоопарка Александр Чеботарев принял участие в съемках программы «Давай поженимся!» на Первом канале и подарил актрисе Эвелине Бледанс подарок от зоопарка, которая также участвовала в шоу.

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