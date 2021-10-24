Горняк22: Легковушка «на скорости» влетела в Logan под Барнаулом

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

По словам комментаторов, автомобиль, который разбился в ДТП, был выставлен на продажу. Некоторые отметили, что, вероятно, водитель двигался на большой скорости

23 октября на трассе Барнаул – Новосибирск возле поселка Солнечного произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщает «Инцидент Барнаул».

На кадрах видно, что у легковушки сильно разбита передняя часть. Предположительно, она влетела в попутно идущий автомобиль Renault Logan. О пострадавших не сообщается.

На месте работали сотрудники МЧС и ГИБДД.

Ранее сообщалось, что мотоциклиста госпитализировали после ДТП на перекрестке Барнаула.

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