Горняк22: Резиденты Comedy Club исполнили мечту мальчика из Барнаула

Фото: В Курсе 22

Комики показали ребенку, как проходят репетиции, что находится за кулисами и как организован съемочный процесс. На память они сделали совместное фото

Резиденты юмористического шоу Comedy Club встретились с особенным мальчиком из Барнаула и исполнили его мечту. Об этом сообщает телеграм-канал «В Курсе 22». Осуществить ее помог алтайский волонтерский проект «Михутка».

Юный барнаулец Ваня побывал на репетиции программы и увиделся с кумирами в отеле «Golden Palace» в Москве. Комики вручили ему подарки и показали все закулисье шоу. На память звезды оставили свои автографы.

Мальчик получил непередаваемые эмоции и бесконечно счастлив, что его мечта сбылась.

Ранее сообщалось, что Ургант и Хрусталёв исполнили заветную мечту мальчика из Барнаула. Познакомиться с шоуменами, а также посмотреть, как проходят съемки программы, было его заветной мечтой.

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