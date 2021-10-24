Горняк22: Бийские власти нашли оригинальный способ борьбы с «дрифтерами»

Фото: Инцидент Бийск

Жители наукограда часто жалуются на шумных гонщиков, которые беспокоят горожан. Власти вместе с предприниматели наконец решили проблему

Администрация Бийска нашла способ решить проблему гонщиков, которые дрифтуют на парковке у ТЦ «Ривьера», сообщает «Инцидент Бийск».

На участке возле ТЦ появились искусственные препятствия – бетонные полусферы. Их помогли установить предприятия города. При этом такие неровности они не помешают парковаться автомобилям, а вот беспрепятственно гонять здесь уже не получится.

Сейчас бийские стритрейсеры чаще всего собираются на парковках у магазина «Лента» и «Ривьера».

Ранее сообщалось, что в Бийске убрали искусственные неровности, расположенные возле ТЦ «Бийск», а также на улицах Васильева и Липового. Их установили в городе в 2019 году для обеспечения безопасности на дорогах. Сначала они справлялись со своей функцией: заставляли водителей значительно снижать скорость. Однако уже через год конструкции оказались повреждены. Вероятнее всего, зимой их «убила» дорожная техника.

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