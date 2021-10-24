Горняк22: Жителей Бийска предупреждают об опасности при проезде моста через Бию

Мост Фото: Мэрия Бийска

Проезд по наплывному мосту может быть опасным, так как уровень воды заметно снизился, и мост «просел». Автомобилистам посоветовали быть особенно внимательными

Жителей Бийска предупреждают, что в реке Бия упал уровень воды, и съезд на наплавной мост стал более резким, сообщает пресс-служба мэрии.

«В связи с низкими уровнями воды в реке Бия, угол наклона съезда и выезда с наплавного моста увеличился», – говорится в сообщении.

Таким образом, для безопасного проезда моста водителей призвали учитывать характеристики своего автомобиля и угол съезд и выезда.

Ранее сообщалось, что Барнауле открыли для движения Старый мост через Обь. В конце 2018 года автодорожная часть барнаульского Старого моста перешла в федеральную собственность, поступив на баланс Упрдор «Алтай». Объект, который к этому моменту уже долгое время находился в неудовлетворительном состоянии, закрыли на ремонт в январе 2020 года. Официально запустили движение по переправе 20 октября.

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