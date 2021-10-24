Горняк22: Россиянка засняла разбросанные мешки с трупами возле морга

Фото: скриншот с видео

Местные жители были недовольны тем, как с телами умерших обращаются сотрудники больницы. Они решили предать историю огласке

Жительница Иванова засняла десятки мешков с телами умерших людей возле морга 4-й городской клинической больницы, сообщает «Лента».

Судя по кадрам, сотрудники морга в защитных костюмах носят пакеты с трупами. При этом часть мешком валяется на земле, а другая – в коридоре морга.

Очевидцев возмутило небрежное отношение к телам погибших.

В департаменте здравоохранения Ивановской области после появления ролика обещали разобраться в ситуации.

Ранее в соцсетях появился пост родственницы одной из пациенток ковидного госпиталя в Барнауле, которая со слов своей матери рассказала, что в стационаре якобы уже два дня лежит труп пациента. При этом от тела будто бы даже уже идет запах.

Администрация горбольницы объяснила произошедшее тем, что для транспортировки трупов должен использоваться только спецтранспорт, но компании, которые оказывают такие услуги, не справляются с объемом работы.

ТОЛК