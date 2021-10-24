Горняк22: В Республике Алтай ввели обязательную самоизоляцию для пожилых людей

Пенсионер. Старость Фото: pixabay.com

Данные ограничения не коснутся жителей, которые переболели коронавирусом менее шести месяцев назад, и тех, кто вакцинировался от коронавируса

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин ввел режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Губернатор уже подписал соответствующий документ.

Эта мера коснется как неработающих граждан, так и тех, кто временно перешел на «удаленку». Однако жители региона могут обращаться за экстренной медицинской помощью, посещать магазины, а также ходить на работу, если их деятельность не приостановлена.

Также пожилым жителям региона разрешили выгуливать собак на расстоянии не дальше, чем 100 метров от дома, заниматься спортом, гулять и выносить мусор.

Ранее в Алтайском крае губернатор Виктор Томенко заявил о введении системы QR-кодов, которые позволят посещать общественные места лишь вакцинированным.

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