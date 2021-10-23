Горняк22: Бийские власти отреагировали на заявление ученика о стрельбе в школе

Мэрия Бийска Фото: Анна Меньшикова

Сейчас с детьми и их родителями проводят работу. Власти призвали горожан следить за тем, чем интересуются школьники в Сети

В управлении образования Бийска заявили, что сообщение о готовящейся стрельбе в школе №34 распространили ученики, которые не хотели идти на уроки и таким образом решили их сорвать, сообщает «Бийский рабочий».

После инцидента власти провели работу со школой, управлением образования и правоохранителями. Также через родительские чаты мэрия разослала информацию, чтобы родители контролировали поведение детей в Интернете. В частности, они призвали обращать внимание на то, какие «статусы» устанавливает ребенок, какую музыку слушает, с кем общается, какие изображения размещает на своей личной страничке, чтобы вовремя отреагировать и не допускать подобных ситуаций.

Напомним, в Бийске ученик шестого класса одной из школ города высказал намерение устроить стрельбу в учебном заведении. По словам матери одного из учеников, администрация школы якобы попыталась замять дело, а мальчика допустили до уроков. Она высказала опасения за безопасность детей.

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