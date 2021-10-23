Горняк22: Более десяти человек погибли при взрыве на российском пороховом заводе

Скорая помощь Фото: pixabay.com

В МЧС отметили, что угрозы населению нет. ЧП произошло на территории одного из цехов завода синтетических волокон «Эластик»

В Рязанской области на пороховом заводе произошел взрыв. По предварительным данным, погибли 16 человек, сообщает пресс-служба МЧС региона.

«Пожарные остановили распространение огня в загоревшемся цехе. Угрозы другим цехам нет», – заявили в местной администрации.

В результате ЧП, предварительно, 16 человек погибли на месте. Один человек госпитализирован с 80% ожогов тела. При обследовании места пожара выживших больше не обнаружили. Всего на месте взрыва находились 17 человек.

По предварительным данным, среди причин взрыва и пожара называют нарушения технологических процессов и техники безопасности, а также короткое замыкание.

Стало известно, что взрыв произошел, когда рабочие только заступили на смену и включили оборудование. После этого начался пожар. На предприятии делали взрывчатку гражданского назначения, например для работы с горными породами.

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