Горняк22: Жителя Алтайского края судят за сексуальное насилие над спящей односельчанкой

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Пьяный мужчина проник в дом односельчанки ночью, когда девушка уже спала. На допросе обвиняемый свою вину признал полностью

В Алтайском крае 19-летнего жителя Красногорского района обвиняют в насильственных действиях сексуального характера над 22-летней девушкой, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, в августе этого года пьяный мужчина зашел в дом к односельчанке через незапертую дверь, когда хозяйка дома уже спала. Обвиняемый в этот момент совершил сексуальное насилие над девушкой.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Обвиняемый признал вину. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Толк» сообщал, что житель алтайского села сядет за изнасилование юной соседки. По версии следствия, в декабре 2020 года мужчина изнасиловал 15-летнюю соседку в собственном доме. Он также избил девочку и пригрозил ей расправой. До этого насильник был осужден за другие преступления.

ТОЛК