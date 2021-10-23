Горняк22: Жителя Алтайского края судят за сексуальное насилие над спящей односельчанкой
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Пьяный мужчина проник в дом односельчанки ночью, когда девушка уже спала. На допросе обвиняемый свою вину признал полностью
В Алтайском крае 19-летнего жителя Красногорского района обвиняют в насильственных действиях сексуального характера над 22-летней девушкой, сообщает пресс-служба регионального следкома.
По данным следствия, в августе этого года пьяный мужчина зашел в дом к односельчанке через незапертую дверь, когда хозяйка дома уже спала. Обвиняемый в этот момент совершил сексуальное насилие над девушкой.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Обвиняемый признал вину. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее «Толк» сообщал, что житель алтайского села сядет за изнасилование юной соседки. По версии следствия, в декабре 2020 года мужчина изнасиловал 15-летнюю соседку в собственном доме. Он также избил девочку и пригрозил ей расправой. До этого насильник был осужден за другие преступления.