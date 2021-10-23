Горняк22: Срок сдачи третьей блок-секции в ЖК «Парковый» перенесли на ноябрь

ЖК Парковый Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Участники долевого строительства сообщили, что удовлетворены темпом строительных работ на площадке и в курсе всех этапов стройки

В барнаульском ЖК «Парковый» продолжается строительство жилых объектов и параллельно готовится документация для контролирующих органов, сообщает пресс-центр администрации города.

Так, на третьей блок-секции кладут плитку и красят стены в помещениях общего пользования. Кроме того, сейчас готовится котлован для подземной парковки и уже начались строительные работы. После завершения работ подрядчик планирует установить ограждение, отделяющее третью блок-секцию от остальной строительной площадки.

На блок-секциях №1 и 2 завершили обустройство наплавляемой кровли, вскоре начнется монтаж ливневой канализации. На блок-секциях №4 и 5 в ближайшее время начнут монтировать остальные этажи – кирпичную кладку и перекрытия.

Директор АО СЗ «Барнаулкапстрой» Сергей Шумов заявил, что застройщик вместе с дольщиками решили начать строительство подземной парковки и благоустройство территории в этом году. В связи с этим срок сдачи дома могут перенести на ноябрь. Однако строительные работы обещают завершить до конца октября.

Сейчас в ЖК отсыпали дорогу для подъезда к 1-й и 2-й блок-секциям со стороны Парковой, функционирует подъезд со стороны Змеиногорского тракта.

Напомним, проблемы со сдачей «Паркового» начались в конце 2020 года, когда компания «СДЛ-Групп» подала иск в арбитраж, заявив о долге компании «Барнаулкапстрой» в размере 5 млн рублей. Застройщик в ответ пошел к правоохранителям. Но вести переговоры с банком в таких условиях о докапитализации проекта было невозможно. Дольщики из-за приостановки работы начали протестовать. В администрации города создали рабочую группу. Дело о банкротстве БКС прекратили, так как долг был погашен.

Весь ЖК предполагается сдать в конце следующего года, но для этого нужно финансирование от банка. Сейчас работы в комплексе продолжаются.

ТОЛК