Горняк22: В Алтайском крае блуждает фейк о сборах на вакцинацию от COVID
Вакцина Фото: pixabay.com
Некоторые предприниматели края получили фейковые письма с просьбой оказать материальную помощь властям. Сейчас с ними разбирается полиция
В Алтайском крае распространяют информацию о сборах на вакцинацию от коронавируса, сообщает пресс-служба краевого минздрава.
В частности, некоторые сельхозпроизводители получили письма за подписью министра здравоохранения края и телефонные звонки от его имени с просьбой оказать помощь в приобретении препарата.
В ведомстве опровергли эти данные, отметив, что минздрав не ведет никаких сборов.
Сейчас эти случаи расследуют правоохранители.
Ранее сообщалось, что мобильный пункт вакцинации заработал на вокзале Барнаула.