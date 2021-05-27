ГОРНЯК22 28.05.2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае блуждает фейк о сборах на вакцинацию от COVID

Горняк22
7 часов Ago

Вакцина Фото: pixabay.com

Некоторые предприниматели края получили фейковые письма с просьбой оказать материальную помощь властям. Сейчас с ними разбирается полиция

В Алтайском крае распространяют информацию о сборах на вакцинацию от коронавируса, сообщает пресс-служба краевого минздрава.

В частности, некоторые сельхозпроизводители получили письма за подписью министра здравоохранения края и телефонные звонки от его имени с просьбой оказать помощь в приобретении препарата.

В ведомстве опровергли эти данные, отметив, что минздрав не ведет никаких сборов.

Сейчас эти случаи расследуют правоохранители.

Ранее сообщалось, что мобильный пункт вакцинации заработал на вокзале Барнаула.

ТОЛК

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