Горняк22: Врач рассказал об единственном пожизненном противопоказании вакцинации

Вакцинация Фото: Виталий Барабаш

По данным федерального оперштаба, на момент 15 октября первый компонент вакцины получил 51 млн человек, оба – 47,5 млн. Коллективный иммунитет к коронавирусу оценили в 45%

Абсолютным противопоказанием к вакцинации против COVID-19 может быть только тяжелая аллергическая реакция на препарат или его компоненты, заявила замдиректора Московского института эпидемиологии и микробиологии Татьяна Руженцова, сообщает ТАСС.

«Пожизненным противопоказанием к введению вакцины является только тяжелая аллергическая реакция именно на эту вакцину или какой-либо ее компонент. Остальные противопоказания – временные», – подчеркнула она.

Врач также отметила, что людям с медотводом от вакцинации необходимо тщательно соблюдать все рекомендации по профилактике заболевания и по возможности избегать контактов с заболевшими и мест скопления людей.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае коечный фонд в ковид-госпиталях заполнен больше всех в Сибири. Так, в крае занято уже 89% мест. Власти открывают новые госпитали, но места заканчиваются слишком быстро. Более благоприятная обстановка наблюдается в Новосибирской области.

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