Горняк22: Восемь больных коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки
Коронавирус. Лекарства Фото: pexels.com
Ситуация с коронавирусом в Алтайском крае оценивается как стабильная. Так, ежедневно в регионе фиксируют около 60 новых случаев
61 новый случай заболевания коронавирусом подтвердили в Алтайском крае за сутки. Общее число зараженных на 27 мая с начала пандемии достигло 51 404, в том числе 3 481 ребенок до 17 лет, сообщает оперативный штаб региона.
Коронавирус в Алтайском крае 27 мая
- 146 жителей края сейчас находятся в тяжелом состоянии, 55 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
- 66 человек выздоровели за сутки. Всего с начала пандемии переболели инфекцией 46 364 человека.
- Восемь больных ковидом скончались в крае за сутки. Летальных случаев среди зараженных насчитывается 3 196 человек.
- 942 койки развернуты в крае для ковидных больных. Свободными сейчас остаются 308 мест.
- 3518 тестов на ковид сделали на Алтае за сутки.
- Прививаются от инфекции сейчас 241,2 тыс. жителей региона.
Новые случаи коронавируса за сутки
Барнаул – 24
Заринск – 7
Камень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск, Первомайский район – по 4 заболевших
Поспелихинский район – 3
Павловский, Ребрихинский районы – по 2 заболевших
Бийский, Залесовский, Ключевской, Локтевский, Мамонтовский, Рубцовский, Тальменский район – по 1 заболевшему.
Ранее сообщалось, что мобильный пункт вакцинации заработал на вокзале Барнаула.