Горняк22: Восемь больных коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки

Коронавирус. Лекарства Фото: pexels.com

Ситуация с коронавирусом в Алтайском крае оценивается как стабильная. Так, ежедневно в регионе фиксируют около 60 новых случаев

61 новый случай заболевания коронавирусом подтвердили в Алтайском крае за сутки. Общее число зараженных на 27 мая с начала пандемии достигло 51 404, в том числе 3 481 ребенок до 17 лет, сообщает оперативный штаб региона.

Коронавирус в Алтайском крае 27 мая

146 жителей края сейчас находятся в тяжелом состоянии, 55 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

66 человек выздоровели за сутки. Всего с начала пандемии переболели инфекцией 46 364 человека.

Восемь больных ковидом скончались в крае за сутки. Летальных случаев среди зараженных насчитывается 3 196 человек.

942 койки развернуты в крае для ковидных больных. Свободными сейчас остаются 308 мест.

3518 тестов на ковид сделали на Алтае за сутки.

Прививаются от инфекции сейчас 241,2 тыс. жителей региона.

Новые случаи коронавируса за сутки

Барнаул – 24

Заринск – 7

Камень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск, Первомайский район – по 4 заболевших

Поспелихинский район – 3

Павловский, Ребрихинский районы – по 2 заболевших

Бийский, Залесовский, Ключевской, Локтевский, Мамонтовский, Рубцовский, Тальменский район – по 1 заболевшему.

Ранее сообщалось, что мобильный пункт вакцинации заработал на вокзале Барнаула.

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