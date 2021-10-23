Горняк22: В новом сезоне шоу «Холостяк» искать невест будут сразу два жениха

Шоу "Холостяк" Фото: instagram.com/holostyak.tnt.official

Девятый сезон шоу «Холостяк» стартует весной на телеканале ТНТ. В этот раз организаторы проекта решили изменить правила в пользу участниц

В новом девятом сезоне шоу «Холостяк» примут участие сразу два жениха. Кроме того, создатели проекта решили немного изменить формат, заявил директор ТНТ Роман Петренко, сообщает Teleprogramma.pro.

«Раньше у нас мужчина выбирал женщину, теперь мы дадим возможность женщине выбирать из холостяков. На этот раз у нас будет сдвоенный «Холостяк», – рассказал он.

Напомним, что в предыдущем сезоне холостяком в шоу был Тимати. Музыкант подарил дорогое кольцо модели из Барселоны Екатерине Сафаровой. Вскоре пара рассталась. Отметим, что за всю историю проекта пока ни один из героев не женился на победительнице шоу.

Имена холостяков создатели проекта пока держат в тайне. При этом фанаты шоу хотели бы увидеть в проекте актера Милоша Биковича, рэпера JONY и блогера Давида Манукяна. Ранее в Сети появился кадр со съемок, на котором последний стоит в костюме и с красной розой в руках в окружении девушек-фотомоделей.

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