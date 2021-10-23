Горняк22: Алтайский край перешагнул отметку в 400 заболевших коронавирусом за сутки
Бригада скорой помощи. Коронавирус Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"
Всего в госпиталях региона с подтвержденным коронавирусом сейчас находятся 3 780 пациентов. Еще у 423 больных обнаружена вирусная пневмония
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 401 новый случай коронавирусной инфекции. Всего на 22 октября с начала пандемии заболели уже 84 645 человек, в том числе 6 397 детей в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.
24 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 20 – от ковида. С начала пандемии скончались 6 023 жителя региона.
- 808 пациентов сейчас находятся в ковидных госпиталях края в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в том числе 288 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
- 149 жителей Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. С начала пандемии выздоровели 60 972 пациента.
- Всего в крае развернуто 4 578 коек для ковидных больных, из них на сегодняшний день свободно 375 мест.
- На утро 22 октября в Алтайском крае прививаются 739,8 тыс. человек.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 106,
Бийск – 36,
Рубцовск – 28,
Алейск – 21,
Заринск – 12,
Белокуриха – 11,
Бийский, Егорьевский и Шипуновский районы – по 9,
Табунский район – 8,
Зональный, Ключевский, Поспелихинский и Топчихинский районы – по 7,
Камень-на-Оби, Яровое, Алейский, Волчихинский и Локтевский районы – по 6,
Змеиногорский, Калманский, Михайловский, Солонешенский и Хабарский районы – по 5,
Новоалтайск, Каменский, Солтонский, Третьяковский, Угловский и Усть-Калманский районы – по 4,
Курьинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Павловский и Тальменский районы – по 3,
ЗАТО Сибирский, Славгород, Благовещенский, Быстроистокский, Косихинский, Крутихинский, Мамонтовский, Первомайский, Петропавловский, Романовский, Рубцовский, Смоленский и Целинный районы по – 2,
Бурлинский, Залесовский, Красногорский и Ребрихинский районы – по 1.