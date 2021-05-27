Горняк22: В Алтайском крае выпустили учебник по краеведению на английском языке

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Тираж уникального в своем роде пособия – 10 тыс. экземпляров. Школы по желанию смогут обучаться нему со следующего учебного года

В Алтайском крае выпустили учебник по краеведению на английском языке под названием «Altai Krai in focus», сообщает «Вести22».

Его написали доцент кафедры Алтайского педуниверситета Татьяна Кулакова и учитель английского языка гимназии № 42 Евгения Гребёнкина. Они за три месяцы подготовили учебник для пятых-шестых классов. Главные темы – это история, традиции и культура Алтая. Так, в нем есть информация о местных музеях, фестивале сыра и знаменитых сростинских пирогах.

Ранее сообщалось, что в России появится учебник по налогам для старшеклассников.

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