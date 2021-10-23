Горняк22: В Алтайском крае коечный фонд в ковид-госпиталях заполнен больше всех в Сибири

Больница. Реанимация Фото: телеканал "Толк"

В Алтайском крае растет заболеваемость коронавирусом. В связи с этим власти принимают решение открывать новые госпитали, но места заканчиваются слишком быстро

В Алтайском крае зафиксирована самая большая заполненность ковидных госпиталей среди регионов Сибири. Так, в крае занято уже 89% мест, сообщает Mash.

На втором месте по этому показателю оказалась Республика Хакасия, где загруженность коечного фонда составляет 87%. Далее следуют Иркутская (84%), Кемеровская (84%) и Томская области (79%).

Наоборот, в Новосибирской области наблюдается более благоприятная обстановка в медучреждениях – в госпиталях региона занято 72% от общего числа мест. Чуть больше загружены госпитали в Красноярском крае (74%) и Республике Алтай (77%).

Омская область не предоставила данных по заполненности коечного фонда.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае открывают новые госпитали, так как места в уже имеющихся быстро заканчиваются. Так, на базе Павловской ЦРБ в Алтайском крае открыли госпиталь на 80 мест. Таким образом, общий коечный фонд в регионе достиг почти 4,5 тысячи мест. Сейчас в крае работает 22 ковидных госпиталя.

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