Горняк22: В Алтайском крае планируют ввести режим QR-кодов с 30 октября

Правительство Алтайского края Фото: Анна Меньшикова

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом, в Алтайском крае вслед за другими регионам вводят пропускную систему с использованием QR-кодов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что пропускную систему с использованием QR-кодов введут в регионе в конце октября или начале ноября, сообщает ТАСС.

«Необходимо ужесточить контроль за исполнением уже существующих мер. Кроме того, мы будем выходить на то, что будет введено QR-кодирование. Я думаю, что в начале следующей недели я подпишу указ о введении QR-кодирования с тем, чтобы он начал работать с 30 октября или начала ноября – нужно время, чтобы подготовиться», – сказал глава региона.

Также глава региона заявил о намерении ввести меры, чтобы ограничить перемещение людей старше 60 лет, которые не поставили прививку. По словам Томенко, вакцинация в регионе «пошла плохо», при этом растет заболеваемость. Кроме того, в крае остро не хватает кислорода – потребляют в сутки 45 тонн, а производят собственными силами всего шесть.

Ранее в крае заявили о введении системы QR-кодов, которую власти намерены ввести в рамках борьбы с распространением коронавируса. Так, после вакцинации гражданин получит сертификат через личный кабинет портала госуслуг, который можно скачать в PDF-формате на телефон либо распечатать и носить с собой.

По данным СМИ, соответствующий указ глава региона должен подписать 25 октября.

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