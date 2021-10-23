Горняк22: Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID-19

Владимир Путин Фото: скриншот видео 1tv.ru

Президент подчеркнул, что необходимо повышать доверие граждан к государству и более убедительно доказывать людям, что лучше привиться, чем переболеть

Президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, сообщает «Интерфакс».

«Обязательной вакцинация становится после занесения в общенациональный календарь прививок. Вакцинацию против COVID-19 туда еще не внесли, поэтому в этом смысле она не является обязательной», – рассказал он.

Глава государства также напомнил, что региональные власти по закону после рекомендаций главных врачей имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных граждан из-за увеличения роста заболеваемости.

«Сейчас это и происходит. Но дело ведь не в обязательности, я на самом деле не поддерживаю обязательность, потому что навязанное решение можно обойти. Ну будут справки покупать», – отметил Владимир Путин.

По его словам, необходимо не навязывать, а убеждать и доказывать гражданам, что вакцинация лучше, чем болезнь.

Ранее барнаульцам напомнили, где можно привиться от COVID-19 и гриппа. С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис. Вакцинация от гриппа и коронавируса проводится бесплатно. В минздраве также отметили, что по предварительной записи вакцинироваться можно в любой поликлинике края.

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