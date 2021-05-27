Горняк22: Аграриев обяжут по закону информировать пчеловодов об обработке полей

Пчёлы. Пасека Фото: Анна Меньшикова, ТОЛК

Сельхозпроизодители будут обязаны рассказывать пасечникам, когда, чем и как долго будут обрабатывать поля агрохимикатами

Аграрии должны будут извещать пчеловодов о сроках и способах обработки полей химикатами. Это предусматривает проект закона, который рассмотрели депутаты краевого заксобрания (АКЗС) на сессии 27 мая в первом чтении.

Региональные поправки вносятся вслед за федеральными. Изменения в российский закон приняли в конце 2020 года, но в силу они вступят в июне 2021-го.

После утверждения сельхозпроизводители должны будут сообщать пчеловодам, когда и чем будут обрабатывать поля.

«Например, воздушная это будет обработка или наземная, наименования пестицидов и агрохимикатов, классы их опасности», – рассказал глава аграрного комитета АКЗС Сергей Серов. Также пчеловодам должны будут рекомендовать срок изоляции насекомых после обработки.

Также поправки закрепляют 25-километровую охранную зону вокруг племенных пчеловодческих хозяйств. То есть именно на этом расстоянии будет запрещено содержать и разводить пчел других пород. И это правило будет касаться не только хозяйств, но частных пасечников.

Депутат и аграрий Александр Траутвейн поинтересовался, как можно будет узнать о том, где расположены пасеки, потому что сельхозпроизводители зачастую попросту не знают о них.

Серов признал справедливость вопроса. Именно для того, чтобы упорядочить этот процесс, законопроект будет позже рассматриваться во втором чтении.

«Вопрос стоит о том, чтобы каждый пчеловод сообщал в органы местного самоуправления, где он стоит, и создавать карты», – объяснил Серов. Однако, сказал он, чтобы местные администрации занимались этим, им нужно передать эти полномочия официально, причем вместе с соответствующим финансированием, а оно – не заложено в бюджете. Поэтому заниматься этим будут местные управления сельского хозяйства.

Напомним, на апрельской сессии из-за этой нормы даже возникли волнения – депутатам по решению суда пришлось вообще исключать из регионального закона норму об охранной территории вокруг племпасек. Но принятие федерального закона позволяет им теперь снова ввести эту норму, причем даже большую, чем раньше – прежде было 15 км, сейчас станет 25 км.

ТОЛК