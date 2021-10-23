Горняк22: Экс-министру транспорта Алтайского края предъявили обвинение в суде

Александр Дементьев Фото: Анна Меньшикова

У министра в ходе обыска изъяли деньги, в том числе в долларах и евро, технику, арестовали недвижимость — в том числе жилье в Москве

22 октября в Центральном районном суде приступили к исследованию доказательств по уголовному делу экс-министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева. Гособвинитель зачитала информацию из первых томов, в которых содержалась информация о обысках у обвиняемого, характеристиках его личности.

После процесса выяснилось, что обвинение Дементьеву предъявили на одном из предыдущих заседаний. Информация о нем на сайте суда появилась «задним числом». По этой причине журналисты не смогли попасть на процесс.

Таким образом, до приговора подробности обвинительного заключения известны не будут. Информацию можно будет почерпнуть в ходе допросов свидетелей.

Также суд запретил вести фото– и видеосъемку в зале суда до момента провозглашения приговора. Это сделали по просьбе Дементьева и его адвоката Олега Казакова. Кроме того, суд попросил журналистов не разглашать ФИО участников процесса.

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, министр получил взятку на сумму 5,2 млн рублей за общее покровительство от директора фирмы, которая занимается нанесением дорожной разметки. По сведениям источников некоторых СМИ, речь идет о компании «Бриз-Запад».

При этом буквально за месяц до этого чиновник покинул пост в связи с переездом в другой регион. Дементьева задержали в Москве, доставили в регион и отправили под домашний арест. Свою вину он признал.

ТОЛК