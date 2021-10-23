Горняк22: Российские студенты могут уйти на удаленку в нерабочую неделю

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20 октября Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. При этом регионы вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября и после 7 ноября

Российские вузы на время нерабочих дней могут перевести студентов на самостоятельную работу или удаленное обучение, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, сообщает РИА Новости.

«Вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий. Продолжение обучения в этот период позволит обеспечить качество образования», – отметил он.

Министр подчеркнул, что вузы должны на необходимом уровне методически обеспечить студентов и следить на проверкой полученных знаний. Кроме того, он добавил, что лучшее средство для защиты от коронавируса – это вакцинация.

Ранее стало известно, что в Бийске могут продлить осенние каникулы в школах. Сейчас в школах закрыли 54 класса, в которых выявили случаи заражения ковидом. Всего в них болеют инфекцией 79 детей и 16 преподавателей. При этом если эпидобстановка в городе улучшится и начнется спад по заболеваемости, то каникулы продлевать не будут.

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