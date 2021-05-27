Горняк22: Ирину Шейк и Канье Уэста заподозрили в тайном романе

Ирина Шейк Фото: instagram.com/irinashayk

Ранее модель снялась в клипе Канье Уэста на песню Power, а затем неоднократно представляла одежду модного бренда рэпера на неделях моды в Европе

Американского рэпера Канье Уэста и российскую супермодель Ирину Шейк заподозрили в тайном романе, сообщает «Лента.ру».

В популярном в Instagram аккаунте DeuxMoi, который посвящен светской хронике, выложили сообщение о отношениях рэпера и модели.

«Канье Уэст теперь тайно встречается с Ириной Шейк, матерью ребенка Бредли Купера», – написал источник.

По словам администраторов аккаунта, у звезд определенно возник интерес друг к другу. Сами знаменитости пока не прокомментировали эту информацию.

В феврале этого года стало известно, что Канье Уэст развелся с Ким Кардашьян после семи лет брака и поделил с ней опеку над четырьмя общими детьми.

Ирина Шейк с 2015 по 2019 год встречалась с актёром Брэдли Купером, от которого родила дочь Лею.

Ранее «Толк» сообщал, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели вместе отпуск. 17 лет назад актёр и певица уже были в отношениях, но расстались. В то время они были помолвлены, но решили отменить свадьбу.

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