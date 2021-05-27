ГОРНЯК22 28.05.2021
Общество

Горняк22: Стали известны летние лагеря Алтайского края, подключившиеся к системе кэшбека

Горняк22
7 часов Ago

Девочка Фото: pixabay.com

Из 56 алтайских загородных оздоровительных организаций отдыха для детей в программе туристического кэшбека участвуют 45

Полный список лагерей и санаториев, которые подключились к системе детского кэшбека, «Толку» предоставил «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай».  В ведомстве уточнили, что участие в программе дело добровольное, часть организаций отказались по тем или иным причинам. 

С 25 мая путевки с 50% скидкой по программе детского кэшбека можно оформить в следующие оздоровительные организации.

Частные

  • «Рассвет» (Первомайский район, Зудилово);
  • «Кристалл»  (Первомайский район, Баюновские Ключи); 
  • Турбаза «Империя туризма» (Алтайский район, поселок Катунь);
  • «Орленок» при «Санаторий Сосновый бор» (Первомайский район, Зудилово);
  • «Колос» (Павловск).

Муниципальные 

  • «Центр им. Юрия Гагарина» (Михайловский район);
  • «Орленок» (Косихинский район);
  • «Спутник» (Завьяловский район, село Светлое);  
  • «Экотур» (Алтайский район);
  • «Чайка» (Тюменцевский район);
  • «Гагаринская республика» (в 9 км  от села Усть-Калманки);
  • «Озеро Белое» (Курьинский район, поселок 8 Марта);
  • «Орленок» (Ребрихинский район, село Подстепное);
  • «Чайка» (Мамонтовкий район);  
  • «Восток» (Целинный район);
  • «Лесная сказка» (Бийский район, поселок Боровой);
  • «Ракета»  (Бийский район,  поселок Усть-Катунь);
  • «Факел» (Бийск, село Фоминское);
  • «Салют» (Егорьевский район);
  • Лагерь им. Германа Титова (Егорьевский района);
  • «Чайка»  (Змеиногорский район, село Савушки);
  • «Орленок» (Баевский район);
  • «Космос» (Первомайский район, село Зудилово);
  • «Лесной городок» (Бийский район, село Лесное); 
  • «Радуга» (Шипуновский район);
  • «Орленок»  (Родинский район);
  • «Березка» (Хабарский район, село Утянка);
  • «Орленок» (Красногорский район);
  • «Волна»  (Волчихинский район, в 3 км от села Бор-Форпост);
  • «Золотая рыбка» (Егорьевский район);
  • «Чайка» (Локтевский район, село Новомихайловка).

Входящие в состав барнаульского центра «Каникулы»

  • «Звездный» (Калманский район, поселок Новые Зори);
  • «Маяк» (Калманский район, село Стуково);
  • «Медвежонок» (Барнаул, поселок Казачий);
  • «Соснячок» (Барнаул, Ленточный бор);
  • «Спутник-2″(Барнаул);
  • «Дружных» (Барнаул).

Краевые

  • «Уба» (Алтайский район, село Нижнекаянча);
  • «Селена» (Алтайский район, село Ая);
  • «Березка» (Первомайский район, поселок Казачий);
  • «Юность» (Егорьевский район, в 3 км от села Лебяжье).

А также санаторий и лагерь отдыха «Алтай», принадлежащие РЖД  и санаторий-профилакторий «Мечта», имеющий федеральное значение. 

Напомним, для того чтобы воспользоваться программой кэшбека нужно оформить заявку на портале «Заявка22». Путевку необходимо оплатить только картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности платежной системы. В течение пяти дней на нее вернут компенсацию, но не более 20 тысяч рублей.

ТОЛК

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