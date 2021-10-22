Горняк22: В деле бывшего вице-президента Сбербанка Раковой появились новые подробности

Марина Ракова Фото: instagram.com/mn_rakova

В настоящее время Ракова находится в следственном изоляторе. Ее обвиняют в хищении 50 млн рублей. Следователи также арестовали ее гражданского мужа

Уголовное дело против уроженки Алтайского края и экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой возбудили по заявлению нового руководства Фонда новых форм развития образования, где она ранее была гендиректором, сообщает РИА Новости.

В рамках этого же дела арестовали директора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Кристину Крючкову, а также бывших руководителей фонда Евгения Зака и Максима Инкина. Ректор вуза Сергей Зуев находится под домашним арестом. Прокуратура намерена отправить его в СИЗО.

Стало известно, что 7 августа и.о. главы Фонда новых форм развития образования Юлия Пономарева подала заявлению в полицию, после которого возбудили уголовное дело. По версии следствия, через эту организацию присваивались деньги, которые были выделены на проект «Учитель будущего».

До октября 2018 года этот фонд возглавляла Марина Ракова. Разбирательство началось после анализа документов, которые подписывала «Шанинка» и фонд в 2019 году. Проверка выявила фальсификацию отчетов по проводимым исследованиям. Фонд признали потерпевшей стороной.

Напомним, что сначала Марина Ракова проходила по делу свидетелем. После начала уголовного дела она начала скрываться от следствия. Вскоре задержали ее гражданского мужа Артура Стеценко, и Ракова сама пришла в полицию. Ее арестовали и поместили в изолятор. Предположительно, Ракова присвоила себе от 50 до 200 млн рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

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