Горняк22: Глава района Республики Алтай подал в отставку после служебной проверки

Виктор Осипов Фото: администрация Турочакского района

Уроженец Турочака и экс-единоросс Осипов занимал пост всего 2,5 года – руководителем муниципалитета его избрали в феврале 2019-го

Глава Турочакского района Республики Алтай подал в отставку – вопрос о сложении полномочий с Виктора Осипова вынесли на обсуждение внеочередной сессии райсобрания, которая состоится 22 октября. Соответствующий документ появился на сайте райадминистрации.

Депутаты должны будут назначить временно исполняющего обязанности главы и объявить конкурс на вакантное место.

38-летний Осипов, который возглавил район в начале 2019 года, не раз подвергался критике со стороны органов власти республики. Ранее в отношении его администрации проводили служебную проверку. Глава региона Олег Хорохордин критиковал работу чиновника и его команды из-за затягивания строительства очистных сооружений на берегу Телецкого озера.

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